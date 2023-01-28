تنديد كورى شمالى بقرار واشنطن إرسال دبابات إلى أوكرانيا

نددت كوريا الشمالية، بقرار واشنطن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة تغذي "حربًا بالوكالة" لتدمير روسيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في بيان، إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر أكثر"، متهمة الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الحرب في أوكرانيا.

وتابعت أنه توجَد وراء هذا القرار "رغبة شريرة للولايات المتحدة في تحقيق هدفها في الهيمنة" من خلال مواصلة تأجيج "حرب بالوكالة لتدمير روسيا"، مضيفة أن بيونج يانج ستقف "دائمًا" مع الروس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وعد بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة أبرامز، إحدى المركبات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأمريكي، لكن عملية التسليم لن تتم قبل "أشهر عدة"، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.

نواب أمريكيون يطالبون البيت الأبيض بتوضيح مسألة توريد الدبابات لأوكرانيا

من جهة أخرى، أعرب 4 أعضاء جمهوريين في الكونجرس عن استيائهم من استمرار النزاع في أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، وطالبوا البيت الأبيض بتوضيح مسألة تزويد كييف بدبابات أبرامز .

وكتب أعضاء الكونجرس رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين، قالوا فيها إن "تصعيد هذا النزاع لا زال يجري على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين".

واعتبر تروي نيلز وبول جوسار ولورين بوبيرت وإيلي كرين أنه من "المخزي" دعم أوكرانيا مع تجاهل المخاوف الأمنية الداخلية.

وأضافوا: "مما لا شك فيه أن أوكرانيا ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، لكنها ليست حليفًا في "الناتو"، ولسنا ملزمين بأي شكل من الأشكال في الدفاع عن حدودها".

وفيما يتعلق بتوريد الدبابات، لفت أعضاء الكونجرس الانتباه إلى حقيقة أن القرار يتعارض مع موقف العسكريين، كما طلبوا معلومات عن كيفية ضبط ومراقبة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وتابعوا: "كيف تخطط إدارتكم للمساءلة عن خسارة وتدمير أي من عناصر المساعدة الدفاعية الأمريكية وتعويض دافعي الضرائب الأمريكيين؟".