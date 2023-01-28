رغبة المصرى فى العودة للانتصارات تصطدم بالصحوة المنتظرة لفاركو بقيادة العشرى

تتواصل اليوم مواجهات الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز بإقامة مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الخامسة مساء باستاد السويس الجديد.

المباراة هى الأولى لطارق العشري المدير الفني الجديد لفاركو الذي تولى المسئولية بعد رحيل إيهاب جلال، ويسعى لانتشال الفريق من كبوته وإعادته لطريق الانتصارات.

المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات و8 تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 14 هدفًا ودخل مرماه 15 هدفًا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 23 وتقليص الفارق مع المقاولون الذي يحتل المركز الرابع الى خمس نقاط.

حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، اختار 26 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: «محمود جاد، وعصام ثروت، ومحمد شحاتة، وعمرو موسى، وكريم العراقي، وأسامة الجزار، وإسلام المزين، ومحمد دبش، وإسلام أبو سليمة، وحسين السيد، وعمرو سعداوي، وعماد الدين أبوبكر، ولؤي فهمي، وحسن علي، وإيزي إيميكا، ومحمد عبد اللطيف جريندو، وإسلام عطية، وأحمد شداد، وإلياس الجلاصي، وعبد الرحيم دغموم، وأحمد الشيخ، وشريف دابو، ورجب عمران، وحسام جريشة، ومروان حمدي، وفرانك إيتوجا».

وشهدت القائمة انضمام إسلام عطية، وعودة عمرو موسى، وحسين السيد بعد انتهاء إيقافهما.

على الجانب الأخر، يحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وست هزائم، وسجل 11هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا وجمع 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة في أخر مباراتين أمام بيراميدز وانبي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16.

يدير المباراة أحمد حمدي، ويساعده تامر رشاد، و خالد رمضان، و معهم سامح حسين حكمًا رابعًا، ومصطفي مدحت حكم فيديو، و محمد عيد الحافظ مساعد حكم فيديو.