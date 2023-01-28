فرنسا: لائحة اتهام بحق 4 نساء بعد عودتهن من سوريا

وجهت السلطات الفرنسية لائحة اتهام إلى أربع نساء عائدات من معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا يوم الثلاثاء الماضي، وتم حبسهن احتياطيًا في باريس.

ووجهت إلى هؤلاء النساء الأربع لائحة اتهام بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية، كما تم اعتقال أحدهن بتهمة تمويل الإرهاب.

وأعادت فرنسا 15 امرأة و32 طفلًا كانوا محتجزين في مخيم "روج" تحت الإدارة الكردية، على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية والتركية، حيث يوجد من يُتهم بارتباطهم بعناصر تنظيم "داعش".