السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: لائحة اتهام بحق 4 نساء بعد عودتهن من سوريا

السلطات الفرنسية
السلطات الفرنسية

وجهت السلطات الفرنسية لائحة اتهام إلى أربع نساء عائدات من معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا يوم الثلاثاء الماضي، وتم حبسهن احتياطيًا في باريس.

ووجهت إلى هؤلاء النساء الأربع لائحة اتهام بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية، كما تم اعتقال أحدهن بتهمة تمويل الإرهاب.

وأعادت فرنسا 15 امرأة و32 طفلًا كانوا محتجزين في مخيم "روج" تحت الإدارة الكردية، على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية والتركية، حيث يوجد من يُتهم بارتباطهم بعناصر تنظيم "داعش". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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