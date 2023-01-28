السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفتشون أمريكيون يصلون إلى أوكرانيا للرقابة على المساعدات الأمريكية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى كييف، بريجيت برينك، وصول فريق مفتشين أمريكيين إلى أوكرانيا لمراقبة وجهة المساعدات التي تقدمها واشنطن لكييف.

 

وكتبت برينك على "تويتر"، يوم الجمعة: "أشكر ممثلي مكاتب المفتشين العامين لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جدول اللقاءات الحافل لغرض تحسين الرقابة المستقلة على مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا".

 

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن وثيقة للخارجية الأمريكية بأن السلطات الأمريكية تستخدم مختلف الوسائل والتقنيات للتحقق من كيفية استخدام أوكرانيا للمساعدات الموجهة إليها من قبل واشنطن.

 

وحسب التقارير الإعلامية، تخطط واشنطن لتعيين شركة لم يذكر اسمها، للرقابة على المساعدات.

 

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية التي قد قدمتها واشنطن لكييف بلغت أكثر من 27 مليار دولار حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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