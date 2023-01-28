البيت الأبيض: بايدن لا يستبعد الحل العسكرى مع إيران

صرح مسئول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يستبعد الحل العسكري مع إيران.

وأكد المسئول، في حديث لقناة "العربية"، أن بايدن جاد فى منع إيران من امتلاك سلاح نووى، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووى مع طهران، لكن "الوقت الآن ليس مناسبًا".

وأضاف المسئول أن واشنطن "لن تسمح لإيران بخنق المعارضة السلمية عبر الإرهاب والتهديد"، مشيرًا إلى أنه "يجب مواجهة أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود".

واتهم المسئول الأمريكي السلطات الإيرانية بأنها تتبع "نمطًا لتعذيب وقتل النشطاء".

يذكر أن المشاورات حول العودة إلى الاتفاق النووى الإيراني، الذي تم عقده في عام 2015، تعثرت منذ أشهر، لكن تبادل الرسائل بشأن الملف النووي مستمر عبر مختلف القنوات، حسب الخارجية الإيرانية.