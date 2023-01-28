السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيلون ماسك: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا «فساد حقيقى»

إيلون ماسك
إيلون ماسك

دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفًا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".
ولاقى سؤال ماسك اعتراضًا من المستخدم "إيفا فوكس" قائلًا: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد".

فأجابه ماسك: "حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟."

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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