السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

4 أسباب وراء فشل الأهلى فى حسم صفقة المهاجم

الأهلي
الأهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في مصر والعالم أجمع، ومازال مسؤولو الأهلي غير قادرين على حل أزمة المهاجم، وذلك بعد فشل إدارة التعاقدات بالنادي في التعاقد مع مهاجم جديد قبل خوض الفريق غمار كأس العالم للأندية.

 

واستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، هجومًا شديدًا من جماهير القلعة الحمراء في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع قرب غلق باب فترة الانتقالات الشتوية دون التعاقد مع رأس حربة جديد حتى هذه اللحظة، رغم رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في ضم قناص أجنبي سوبر قبل استكمال الموسم الحالي.

 

ونستعرض أبرز الأسباب التي عطلت الأهلي عن حسم صفقة المهاجم الجديد.

 

أزمة الدولار

تعتبر مشكلة ارتفاع قيمة الدولار على رأس الأمور التي وضعتها الإدارة الحمراء في الحسابات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ارتباك داخل القلعة الحمراء لصعوبة توفير قيمة الصفقة الجديدة بالدولار خاصة بعد رصد أكثر من 3 ملايين دولار.

 

وقت طويل في صفقة عبد العزيز يعقوبو

استهلك النادي الأهلي وقت طويل للغاية خلال المفاوضات مع الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي بحجة الكشف الطبي، على الرغم من معرفة القلعة الحمراء لتاريخ الإصابات القوية التي تعرض لها اللاعب قبل الكشف والحضور للقاهرة.

 

وقت طويل لمحاولة ضم جاكسون موليكا

تفاوض النادي الأهلي لوقت طويل مع إدارة فريق بشكتاش التركي مع جاكسون موليكا، وكان هناك ترقب لانتقال الكاميروني فينسنت أبو بكر من النصر السعودي إلى الفريق التركي، وذلك لمحاولة ضم موليكا ولكن تعثرت المفاوضات رغم رصد الأهلي 4 ملايين دولار لحسم الصفقة وذلك بسبب تمسك بشكتاش بالحصول على 7 ملايين دولار.

 

الخلاف الفني على بعض الصفقات

شهدت الفترة الماضية ترشيح بعض الأسماء مثل سوري كابا وجوستافو هنريك سوزا، ولكن كان هناك نصائح من جانب لجنة التخطيط بعدم ضم الثنائي لأسباب فنية، بالتزامن مع ارتفاع قيمة المقابل المادي.

الاهلى الدورى المصرى الكابتن محمود الخطيب المهاجم الجديد فترة الانتقالات الشتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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