لجنة تحكيم الدوم للمتسابقة روان وليد يوسف: «كل الألوان موجودة»

علق أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الدوم" من آداء المتسابقة روان وليد يوسف من الجيزة، التي قدمت أغنية للمطربة داليدا.

وقال محمد أبوالخير: "ميرسي يا روان، طب عندك لون تاني تقدميه؟ ليرد مدرب التمثل أحمد مبارك: "لون تاني أكتر من كده؟!"

وعلق الإعلامي شادس شاش: "كل الألوان موجودة".

كما قدم أستاذ الإخراج المسرحي أحمد أبوالخير نصيحة للمتسابقة: "حاولي تشتغلي وتغني أغاني راب، إنتي عندك طاقة، ويمكن إن شاء الله يكون فيه توفيق".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.