متسابقة الدوم ملك أيمن: «أنا هنا عشان أقول للناس إن بنى سويف فيها مواهب كثيرة»

قالت مسابقة “الدوم” ملك أيمن من محافظة بني سويف 19 سنة: “بني سويف أقرب مكان لقلبي، بالرغم من أن والدي من القاهرة، لكني أحب بني سويف لأنها مكان هاديء جدًا”.

وأضافت ملك أيمن، خلال تقديمها نفسها ببرنامج “الدوم”، المذاع عبر فضائية dmc: "إحنا بنغني في كافيهات بني سويف أغاني متنوعة ما بين القديم والجديد، لكن نحاول أن نسعد الناس ونعرفهم أكثر بالأغاني القديمة، وأنا في الدوم عشان أقول للناس إن بني سويف فيها مواهب كثيرة أوي تستحق أن يستمع إليها، حريصة أن أمي تكون معايا، لأني مبعرفش أكون في مكان جديد لوحدي من غير ما تكون معايا".

وقالت والدة ملك: "اكتشفنا موهبتها وهي في رابعة ابتدائي، بتمنى ربنا يكرمها ويعطيها على قدر موهبتها، لأن موهبتها كبيرة، وأنا مؤمنة بموهبتها، وكل من حولها مؤمن بها".

وأشاد أستاذ الإخراج المسرحي بصوت المتسابقة: "جيل، برافو"

كما قدمت أغنية للفنانة أنغام، وعلق عليها أحمد أبي الخير:"ماحستش إنها أغنية أنغام لأنك غنيتيها بشخصيتك ودي شطارة منك".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.