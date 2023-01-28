رسميا.. نادى أسوان يعلن عن ضم صفقتين من الأهلى

أعلن نادي أسوان عن ضم صفقتين جديدتين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي أسوان خلال صفحته الرسمية عبر موقعغ التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نجاحه في ضم ثنائي الأهلي أحمد أشرف مواليد 2001، ومحمد حمدي ميسي 2003.

وتمكن نادي أسوان من ضم ثنائي الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في إطار تدعيمات الإدارة لصفوف الفريق الأول.

ويلعب أحمد أشرف في مركز وسط الملعب، بينما يجيد محمد حمدي ميسي في مركزي الجناح والوسط المهاجم.

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من 16 مباراة.