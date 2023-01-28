السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. نادى أسوان يعلن عن ضم صفقتين من الأهلى

فريق أسوان
فريق أسوان

أعلن نادي أسوان عن ضم صفقتين جديدتين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وأعلن نادي أسوان خلال صفحته الرسمية عبر موقعغ التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نجاحه في ضم ثنائي الأهلي أحمد أشرف مواليد 2001، ومحمد حمدي ميسي 2003.

 

وتمكن نادي أسوان من ضم ثنائي الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في إطار تدعيمات الإدارة لصفوف الفريق الأول.

 

ويلعب أحمد أشرف في مركز وسط الملعب، بينما يجيد محمد حمدي ميسي في مركزي الجناح والوسط المهاجم.

 

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من 16 مباراة.

نادي اسوان النادي الأهلي أحمد اشرف محمد حمدي ميسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

قرابة مليون دولار.. وفاق سطيف يرد على عرض الزمالك لضم «القندوسى»

التفاصيل الكاملة لسادس حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

«التقديم غدا إلكترونيًا».. المستندات المطلوبة للتقديم فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة ومعقدة.. ماذا حدث فى «النبى يعقوب» بالقدس؟ (فيديو وصور)

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)