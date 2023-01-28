وفاة الفقيه القانونى نور فرحات وتشييع الجنازة.. غدا الأحد

توفي مساء أمس الجمعة، الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية.

وأعلن علي فرحات، نجل الدكتور محمد نور فرحات، وفاة والده، وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب الغالي أ.د. محمد نور فرحات، أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية والمفكر القانوني والسياسي المرموق”.

وأضاف: “ستشيع الجنازة بإذن الله الأحد 29 يناير بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، والعزاء يوم الثلاثاء 31 يناير بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الصفا بعد صلاة المغرب”.