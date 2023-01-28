الكشف عن هوية منفذ عملية القدس (صورة)

أعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، فجر اليوم السبت، أن منفذ عملية القدس يدعى خيري علقم.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "نزف الاستشهادي خيري علقم منفذ عملية القدس، ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق جنين ومخيمها الصامد المرابط، ونقول لقادة الاحتلال والمستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات الثائرين والمقاومين".

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومقاتليها للسير على درب خيري علقم وضرب العدو في كافة أماكن تواجده.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن منفذ عملية القدس يدعى علقم خيري 21 عاما، من سكان شرق القدس ولا ينتمي لأي تنظيم وليس له أي سوابق أمنية.

ولاحقا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية رسميا أن منفذ عملية القدس هو علقم خيري (21 عاما) من مخيم شعفاط شمال القدس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد أفادت بأن منفذ عملية القدس يدعى فادي عياش من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.