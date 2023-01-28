مليار و680 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات لحماية الشواطئ بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إجمالي مشروعات حماية الشواطئ بالمدينة الساحلية وتكلفتها، ضمن حصاد الإسكندرية 2022.

وأشارت المحافظة، في بيان لها اليوم، إلى تواجد 8 مشروعات لحماية الشواطئ تنفذها الدولة على ساحل مدينة الإسكندرية بتكلفة مليار و680 مليون جنيه، لإنشاء أعمال الحماية البحرية بطول الساحل أمام محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون الكامل بين محافظة الإسكندرية.

وذكر البيان أن المشروعات شملت الآتي:

1- حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي «مرحلة أولى».

2- تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.

3- حماية ساحل الأسكندرية غرب المحروسة بطول600 متر «المرحلة الثانية»

4- استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة امام المحروسة مرحلة أولى.

5- حماية ساحل مدينة الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة.

6- -حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة.

7- حماية السقالات (2) أمام القوات البحرية بمنطقة خليج ابى قير (أمام حائط ابوقير).

8- مشروعات تدعيم حائط أبى قير بمنطقة خليج أبي قير.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي ملف حماية الشواطئ اهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

حماية قلعة قايتباي

يعد مشروع حماية قلعة قايتباي هو أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية وبنسبة حماية 100%، ويتضمن المشروع في 4 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 مترًا، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجرى بطول 30 مترًا، ورصيف بحري بطول 100 متر.