السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد مغربى: كولر سبب إعارتى من الأهلى

محمد مغربي
محمد مغربي

تحدث محمد مغربي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة.

وكان الأهلي قد أعار مدافعه الشاب إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف.

وقال "مغربي" في تصريحات تليفزيونية"، تلقيت مكالمة من أحمد يحيى وكيل اللاعبين وأخبرني، أن هناك اهتمام من سموحة وبمجرد أن تحدثت مع فرج عامر رئيس النادي شعرت أن الفريق السكندري هو الأنسب لي للعودة مجددًا إلى صفوف الأهلي".

وأضاف: "عندما عدت للأهلي في وقت سابق كولر أضاف لي الكثير وقال لي إنه يحتاج مني أن أحصل على خبرات، لذلك قررت الرحيل للإعارة من أجل اكتسابها".

وواصل حديثه: "كولر جعل اللاعبين عندهم روح وحماس في التدريبات، وأصبحوا يؤدون بشكل جيد في المباريات".

وعن غيابه عن التواجد في كأس العالم للأندية قال: "حلم أي لاعب أن يشارك في مونديال الأندية، وأتمنى التوفيق لزملائي".

وأوضح: "هدفنا مع سموحة أن نعيده للمربع الذهبي ومكانه الطبيعي، ولا نُفكر في الهروب من الهبوط فقط، ومن أسباب قبولي اللعب في سموحة تواجد أحمد سامي والذي ساعد لاعبين كثيرين على العودة لمستواهم والتألق".

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة.

محمد مغربي السويسري مارسيل كولر سموحة الدورى المصرى

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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