مدرب التمثيل أحمد مبارك لـ«متسابق الدوم» صلاح الدين خالد: عنيك كويسة

قدم متسابق الدوم صلاح الدين خالد محمد من الجيزة، أمام لجنة تحكيم البرنامج فقرة تمثيل، نالت إعجاب مدرب التمثيل أحمد مبارك.

وعلق أحمد مبارك على آداء صلاح الدين خالد محمد:"كويس يا صلاح، عنيك كويسة"

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.