زيلينسكى: نحتاج إلى 500 دبابة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى إن الجيش الأوكرانى يحتاج من 300 إلى 500 دبابة لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي - في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية،وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه نظرًا للوقت الطويل في تسليم الأسلحة الغربية، فإنه يشعر بالارتياح فقط عندما يستخدم الجيش الأوكراني تلك الأسلحة في ساحة المعركة بالفعل.



وأشار إلى أن عملية التسليم تستغرق أحيانًا شهورًا، موضحًا أنه لا يلوم أحد على ذلك.



يذكر أنه تمت الموافقة على قرار تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية في اجتماع للحكومة الألمانية في صباح يوم 25 يناير.



من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش اجتماعات البرلمان الألماني بعد اجتماع لجنة الدفاع، إن دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا يمكن تسليمها إلى أوكرانيا في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.



وفي وقت سابق، وافقت الحكومة البريطانية، على قرار لتزويد أوكرانيا بسرية دبابات، من طراز (تشالنجر 2) الرئيسية، أربع دبابات على الفور وثماني في وقت لاحق.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، تسليم 31 دبابة M1 أبرامز أمريكية الصنع، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.