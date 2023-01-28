السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الجمعة - أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة، القلعة الخصباء وفريانة، من إلقاء القبض على 12 شخصًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

 

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ستجري في موعدها المقرر يوم الأحد المُقبل وأن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة.

 

وأوضح بوعسكر، أن الاستعدادات تجري وفقا للخطة الموضوعة وأن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعدادا تام لهذا الحدث الوطني الهام..مؤكدا الحرص على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لانجاحه وستجري الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل أو إشكالية في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد.


وتفقد بوعسكر، الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من باجة وجندوبة والكاف في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الأحد المُقبل.


وقام رئيس الهيئة خلال هذه الزيارات بمعاينة التحضيرات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية تمهيدا لتوزيعها على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية.


واطلع على الترتيبات التنظيمية التى اتخذتها الهيئات الفرعية بكل من باجة وجندوبة والكاف لتنظيم الانتخابات في أفضل الظروف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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