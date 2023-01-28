السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يستعرض مسيرة أحمد حلمى الفنية

أحمد حلمي
أحمد حلمي

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، تقريرًا عن مسيرة الفنان الكبير الاستثنائي أحمد حلمي.


وجاء في التقرير، أن "أحمد حلمي من صغره الفن مسيطر على تفكيره وعشان كده، خلص ثانوية عامة بمجموع قليل، وفي يوم قرأت والدته عن فتح باب القبول في أكاديمية الفنون، ومكدبش خبر وطار على القاهرة، ولما وصل للمعهد شاف في الأكاديمية حلمه وقال أن عاوز أبقى هنا".


وتابع، :" ومن بين 2800 شاب ينافسوا علي 18 فرصة فاز أحمد حلمي بالمركز التاسع، واشتغل مخرج برامج أطفال في الفضائية المصرية، في عهد سناء منصور الإعلامية الكبيرة".


وأكمل،:" في مرة طلب حلمي يقدم برنامجاً مع طفل ولما أتعرض علي سناء منصور، عجبها الفكرة، وطلبت من حلمي 30 حلقة يتم إذاعتهم في رمضان، وطلبت من حلمي تقديم البرنامج، وكان واحد من أنجح برامج الأطفال برنامج لعب عيال، ومن هنا بدأ حلمي مسيرته الفنية".

 

"الدوم"


وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

 

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

 

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.
 

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