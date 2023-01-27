متسابقة: الأوبرا بيتي الثاني وبحلم أكون نجمة «الدوم» في الغناء

أبهرت غادة سيد من القاهرة، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم".

وقال خلال لقائها بكاميرا "الدوم": "بدرس في تجارة إنجليزي جامعة القاهرة وبغني في دار الأوبرا المصرية، والحقيقية الأوبرا هي بيتي الثاني وهي أكثر مكان بنبسط واستمتع فيه".

وتابعت: "عائلتي هي أكثر ناس داعمة لي وواقفة جنبي وبالتحديد بابا وماما، بحلم أكون نجمة الدوم السنة دي".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.