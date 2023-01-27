متسابقة تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أبهرت بهيرة وليد سعد، من الجيزة، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم".

وقالت خلال لقائها بكاميرا "الدوم": "أخدت ورش واشتغلت على نفسي في كل حاجة تخص التقديم التليفزيوني واكتشفت نفسي".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.