متسابقة: «الدوم» قرب وقصر علينا مسافات صعبة

أبهرت بوسي ماهر ثابت، من الجيزة، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم".

وقالت خلال لقائه بكاميرا "الدوم": "أكثر البرامج بحب أعملها برامج التوك شو، بس مفيش مانع من نشرات الأخبار".

وتابعت: "الدوم قرب حلم كان نفسي فيه من زمان ويمكن كلنا عارفين الإعلام من الصعب الدخول ليه والدوم قصر المسافات دي وقدر يقربنا لحلمنا أكثر".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.