السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة: «الدوم» قرب وقصر علينا مسافات صعبة

جريدة الدستور

أبهرت بوسي ماهر ثابت، من الجيزة، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم".

وقالت خلال لقائه بكاميرا "الدوم": "أكثر البرامج بحب أعملها برامج التوك شو، بس مفيش مانع من نشرات الأخبار". 

وتابعت: "الدوم قرب حلم كان نفسي فيه من زمان ويمكن كلنا عارفين الإعلام من الصعب الدخول ليه والدوم قصر المسافات دي وقدر يقربنا لحلمنا أكثر".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

مواد متعلقة

أحمد مبارك: سعيد جداً لثقة الناس في «الدوم»

«كابيتانو مصر».. شادي محمد: رضا عبدالعال من أمهر اللاعبين في التاريخ

رامي شعبان ينقل تجربته في الاحتراف للاعبي «كابيتانو مصر»

رامي شعبان لاعب أرسنال السابق: متحمس وسعيد بتجربة «كابيتانو مصر»

محمد الباز يكشف لغزين فى حياة سندريلا الأجيال سعاد حسنى

محمد الباز يحذر من فتنة جديدة: «عايزين يوقعوا الناس فى الإعلام»

نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق لما تمكنا من استصلاح أراض جديدة فى توشكى

«كارثى بمليون مرة».. الباز: عدم استكمال مشوار 30 يونيو 2013 «انتحار»

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟