السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

26 لاعبا فى قائمة المصرى لمواجهة فاركو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري.

 

و ضمت القائمة الوافد الجديد حسام جريشة الجناح الأيسر والذي تم التعاقد معه قادما من فريق بروكسي.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي :  

حراسة المرمى : محمود جاد ، عصام ثروت ، محمد شحاته.

خط الدفاع :  عمرو موسى ،  كريم العراقي ، أسامة الجزار  ، اسلام المزين ، محمد دبش ،  اسلام ابو سليمة ، حسين السيد ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر  ، لؤي فهمي.

خط الوسط:   حسن علي ، ايزي ايميكا ، محمد جريندو ،اسلام عطية ،  أحمد شداد ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، احمد الشيخ  ، شريف دابو ، رجب عمران ، حسام جريشة.

خط الهجوم : مروان حمدي  ، فرانك ايتوجا.

يذكر ان فريق المصري يحتل المركز الثامن برصيد 20 تقطة بينما يأتي فريق فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.
 

المصرى البورسعيدى نادي فاركو الدورى المصرى مباراة المصري وفاركو

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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