السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

ناصر منسي
ناصر منسي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، التعاقد رسميا مع ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي  قبل أيام معدودة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح الزمالك في الحصول على خدمات ناصر منسي بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة بعد موافقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مقابل الحصول على خدمات حسام أشرف لمدة سنة على سبيل الإعارة، بجانب الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون جنيه.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، على دعم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ناصر منسي الزمالك فريق البنك الأهلي الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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