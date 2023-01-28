السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد «جروب الماميز».. محمد ثروت يدعم الأمهات: عليهم عبء ومحتاجين تقدير

محمد ثروت
محمد ثروت

كشف الفنان محمد ثروت تفاصيل مشاركته في فيلم "جروب الماميز"، المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام في دور العرض السينمائي، موضحا أن الفيلم يتناول قضية هامة تعيشها كل الأسر مع الأولاد.

 

وأضاف "ثروت"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنه يظهر في الفيلم بدور مدير المدرسة الذي لا يهمه من خلال تلك المنظومة التي يعمل مديرا لها سوى المصروفات المدرسية والأمور المادية، وهو ما يعبر عن نموذج موجود في المجتمع.

 

وبسؤاله عن معاناته كأب مع المتطلبات الدراسية المتزايدة، أوضح ثروت أنه يستغرب الأمر، ساخرا من "السابلايز" وجميع الطلبات التي أصبحت عبئا على الأهالي بسبب المدارس، موضحا أن العبء الكبير يقع على عاتق الأم، قائلا: "الأمهات عليهم عبء كبير جدا في الحياة، بحس الزوج بيعمل إطار البيت، بينما إدارة البيت وإنه يبقى فيه حياة دي بيبقى على الزوجة، وده ضغط كبير جدا عليهم".

 

وتابع: "مبقولش إن في طرف مضغوط وبيتعب أكتر من التاني، لكن الموضوع تعاونيا بيبقى حلو، خصوصا لو كل طرف مقدر تعب التاني، لذلك كل الشكر لكل الأمهات اللي إحنا من غيرهم منعرفش نكمل.. الأمهات بتبقي مضغوطة بشكل كبير وهنا دور الزوج إنه يخفف العبء ويدلع شوية".

جروب الماميز محمد ثروت فيلم جروب الماميز موسم منتصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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