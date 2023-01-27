لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

أبهر منعم يوسف من القاهرة، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم".

حيث وجه المخرج المسرحي، محمد أبو الخير الشكر له قائلاً: "محمد عبد الوهاب مرجعية أي مغني عايز يتعلم الغني شكراً إنك جيت".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.