خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

كشفت منظمة «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية عن الإحصائية الرسمية لعدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بمستوطنة «النبي يعقوب» داخل مدينة القدس المحتلة.

وقالت «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية إنه حدث خطأ خلال إحصاء القتلى والمصابين فور وقوع عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بالقدس.

7 قتلى في عملية النبي يعقوب

وأوضحت أن الإحصائية الرسمية الأخيرة كشفت أن عدد القتلى في عملية «النبي يعقوب»، هو سبعة قتلى، وليست عشرة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هناك خمسة إسرائيليين قتلوا على الفور في مكان الحادث، والإثنين الآخرين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد نقلهم إلى المستشفى.

في السياق ذاته، أكد أحد قادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى في عملية «النبي يعقوب» هو 7 قتلى، وهناك 5 إصابات خطيرة، مضيفًا أن القتيل الثامن هو منفذ العملية.

وأعلنت القوات الإسرائيلية تحييدها منفذ العملية، كما تجري عمليات تمشيط للمنطقة بحثًا عن مساعدين له.