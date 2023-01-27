السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

عملية النبي يعقوب
عملية النبي يعقوب

كشفت منظمة «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية عن الإحصائية الرسمية لعدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بمستوطنة «النبي يعقوب» داخل مدينة القدس المحتلة.

وقالت «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية إنه حدث خطأ خلال إحصاء القتلى والمصابين فور وقوع عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بالقدس.

txt

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبي يعقوب» (فيديو)

7 قتلى في عملية النبي يعقوب 

وأوضحت أن الإحصائية الرسمية الأخيرة كشفت أن عدد القتلى في عملية «النبي يعقوب»، هو سبعة قتلى، وليست عشرة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

txt

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

وأشارت إلى أن هناك خمسة إسرائيليين قتلوا على الفور في مكان الحادث، والإثنين الآخرين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد نقلهم إلى المستشفى.

في السياق ذاته، أكد أحد قادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى في عملية «النبي يعقوب» هو 7 قتلى، وهناك 5 إصابات خطيرة، مضيفًا أن القتيل الثامن هو منفذ العملية.

وأعلنت القوات الإسرائيلية تحييدها منفذ العملية، كما تجري عمليات تمشيط للمنطقة بحثًا عن مساعدين له.

النبي يعقوب إسرائيل القدس عملية إطلاق نار القتلى الإسرائيليين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟