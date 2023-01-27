مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

تفقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، موقع حادث إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة.

ورافق إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، نتنياهو، عند وصوله إلى موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة النبي يعقوب.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مقطع فيديو، للحظة وصول نتنياهو إلى موقع عملية إطلاق النار، وتفقده إياه.

وعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني للأوضاع فور وقوع العملية، التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها حيدت منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.