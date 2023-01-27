السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

موقع عملية النبي
موقع عملية النبي يعقوب

تفقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، موقع حادث إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة.

ورافق إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، نتنياهو، عند وصوله إلى موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة النبي يعقوب.

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قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مقطع فيديو، للحظة وصول نتنياهو إلى موقع عملية إطلاق النار، وتفقده إياه.

وعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني للأوضاع فور وقوع العملية، التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها حيدت منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

نتنياهو النبي يعقوب القدس عملية إطلاق نار رئيس الوزراء الاسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟