السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

4 مصريين يتأهلون لنهائى الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة

4 مصريين يتأهلون
4 مصريين يتأهلون لنهائي الدوري العالمي للكاراتيه

تأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ المقامة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، كما استطاع 4 لاعبين آخرين التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في في منافسات الكاتا والكوميتيه.

وتأهل إلى النهائي كل من: محمد جابر (-60 كجم رجال)، وعبد الله عبد الجواد (-75 كجم رجال)، وريم سلامة (-50 كجم سيدات)، وسلمى حسن (-55 كجم سيدات).

واللاعبون الذين تأهلوا للمنافسة على الميدالية البرونزية هم: آية هشام (كاتا سيدات)، وكريم أبو عطا (-60 كجم رجال)، ونغم ياسر (-50 كجم سيدات)، وأحلام حمدي (-55 كجم سيدات).

(كاتا سيدات)

تنافس آية هشام على الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا.


الكوميتيه

وزن -60 كجم رجال

تأهل محمد جابر إلى النهائي بعد الفوز على الإيطالي دانيلو جريسو بنتيجة 1–0، كما سينافس كريم أبو عطا على الميدالية البرونزية.

وزن -75 كجم رجال

تأهل عبد الله عبد الجواد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل أذربيجان بنتيجة 3–0.

وزن -50 كجم سيدات

تأهلت ريم سلامة إلى النهائي بعد الفوز على مواطنتها نغم ياسر بنتيجة 4–1، وتنافس نغم على الميدالية البرونزية، حيث ستلعب مع بطلة فنزويلا.

وزن -55 كجم سيدات

تأهلت سلمى حسن إلى النهائي بعد الفوز على مواطنتها أحلام حمدي بنتيجة 4–1، وتنافس أحلام على الميدالية البرونزية، حيث ستلعب مع بطلة الجزائر

وتقام غدًا السبت منافسات الكاتا للرجال، وباقي الأوزان.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهراوي في قيادة اللعبة للعالمية وتحقيق نتائج وألقاب في كافة البطولات عالمياً وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية الماضية.

وكشف محمد الدهراوي أن منتخب مصر قادر على المنافسة على لقب البطولة المقامة حالياً بالقاهرة.

عبد الله عبد الجواد ايه هشام منافسات الكاتا منافسات الكاتا والكوميتيه نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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