سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

استقر سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية، وذلك يكون مقارنة مع أسعاره أمس الجمعة، وثبت سعر جرام 21 بمبلغ 1755 جنيها، وبلغ على المستوى العالمي أسعار أوقية الذهب لمبلغ 1927 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

وتعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 بمصر بدون مصنعية.

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سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 24 في الأسواق المصرية 2006 جنيهات.

سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 22 اليوم في مصر نحو 1839 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 21 نحو 1755 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 عيار 18 في الأسواق المصرية نحو 1504 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت 28 يناير 2023

وصل سعر الذهب عيار 14لـ 1170 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت 28 يناير 2023

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1003 جنيهات.

سعر الجنية الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023

وسجل الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي نحو 14040 جنيها.

سعر نصف الجنيه الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023

بلغ سعر نصف الجنيه الذهب اليوم نحو 7020 جنيها.

سعر ربع الجنيه الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023

وسجل سعر ربع الجنيه الذهب نحو 3510 جنيهات.

سعر كيلو الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023

حقق سعر كيلو الذهب اليوم في مصر نحو 2.005.714 جنيها.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

وعلى الرغم من وجود سعر موحد للذهب، إلا أن الأسعار تختلف بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.