«كابيتانو مصر».. شادي محمد: رضا عبدالعال من أمهر اللاعبين في التاريخ

حل كابتن رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، ضيفاً على الحلقة الثانية عشر من برنامج "كابيتانو مصر".

وجه كابتن شادي محمد نصائح لفريقه قبل المباراة، قائلاً: "لاعب كرة القدم الكويس لازم ينزل المباراة وهو مش خايف من حاجة، انزل وطلع الموهبة اللي عندك".

وتابع: "كابتن رضا عبد العال، غني عن التعريف، ومن أمهر اللاعبين في تاريخ مصر، ومن أخف دم في العالم، ومن أطيب الناس".

ورد كابتن رضا عبد العال: "بشكر موجهين الدعوة لي لحضور برنامج كابيتانو مصر عشان أقابل الناس الحلوة دي، وشادي من اللعيبة اللي عملت تاريخ مع الأهلي ومنتخب مصر، ولاعب من الطراز الأول، وحصد أكبر البطولات، فعشان كده كلامه له رؤية".