مفتي القدس: الفلسطينيون يقتلون بدم بارد.. وهناك تطور عنيف لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، إنه لا شك به بأن الاحتلال الإسرائيلي، منذ احتلاله الكامل للأرض الفلسطينية في عام 1967م، وهو يسير على خطوات.

وأضاف الشيخ محمد حسين، خلال حواره ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن قضية سرقة الأرض ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني، وهذه الملاحقات للشعب الفلسطيني، الاغتيالات والقتل بدم بارد، الاعتقالات الإدارية، لافتاً إلى أن المسجون الإداري هو الذي لا توجه له تهمة ولكن يعامل بموجب أحكام بائدة، منذ عهد الانتداب البريطاني يسمى "موقوف إداري".

وأوضح مفتي القدس، أن الموقوف الإداري لا يقدم للمحكمة ولا تهمة عليه، وبالتالي يخضع لميزات السلطات الأمنية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هناك تطور عنيف لكل ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، سواء في الجهة الرسمية أو في جهة المستعمرين والمستوطنين، الذين يجتاحون الأرض الفلسطينية، يتابعون المواطن الفلسطيني في قوته اليومي، يقطعون الزيتون الذي هو عماد الحياة في فلسطين، كما ترمز شجرة الزيتون إلى تجذر هذا الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بها.