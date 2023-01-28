«كابيتانو مصر» يقدم مفاجأة سارة للكابتن عبد الستار صبرى

فاز كابتن عبد الستار صبري في تحدي تسجيل الأهداف تحت ضغط الجمهور، خلال الحلقة الثانية عشر من برنامج «كابيتانو مصر».

وقدم «كابيتانو مصر» مفاجأة كبيرة لعبد الستار صبري، وهي مقابلة أسرته من أولاده وزوجته التي لم يراها منذ فترة كبيرة.

ودرات جلسة أسرية بين كابتن عبد الستار صبري وأولاده وزوجته.

«كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة الثانية عشر، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية «ON»، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات «كابيتانو مصر»، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.