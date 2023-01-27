الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق البرنامج الثقافي «طه حسين.. مشروعاً للمستقبل» على مدار 2023.. غدًا

شعار الندوة
شعار الندوة

أعلنت مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر عن استعدادها لإطلاق البرنامج الثقافي «طه حسين مشروع للمستقبل»، والذي من المقرر أن تنظم لقاءاته أسبوعياً على مدار عام 2023، يأتي ذلك احياء لذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بمناسبة مرور 50 عامًا على وفاته، حيث توفي عام 1973م.

ومن جانبه صرّح الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني أن البرنامج يأتي إحياءً لإرث عميد الأدب العربي بمناسبة مرور 50 عاماً على وفاته، لافتاً أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل على مدار عام 2023 بواقع ندوتين شهرياً بمقر المؤسسة الكائن بالقاهرة، وسط البلد، والمؤسسات الشريكة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتوج المشروع بعقد مؤتمر عربي عالمي خلال شهر أكتوبر القادم في ذكرى وفاة الدكتور طه حسين ويستمر لعدة أيام وجاري عقد اللقاءات والنقاشات مع المراكز الثقافية الدولية والوطنية لبحث مشاركة كبار المفكرين المصريين، العرب والأجانب.

وأشار «حسن غزالي» الباحث الأنثروبولوجي ومنسق عام البرنامج الثقافي «طه حسين مشروع للمستقبل» أن البرنامج الثقافي تنعقد أولى ندواته غدًا السبت 28 يناير، في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بشارع حسن صبري الزمالك، تحت عنوان «طه حسين والبحر المتوسطية»، يُقدمها الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة القاهرة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي مصطفى طاهر.

وتتبع ذلك فقرة فنية غنائية للفنان أحمد إسماعيل، بحضور لفيف من اهل الفكر والثقافة في مصر، وبمشاركة 5 كليات متخصصة في العلوم الإنسانية.

مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة اتحاد كتاب مصر البرنامج الثقافي طه حسين مشروع للمستقبل الدكتور طه حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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