الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ربع مليون زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يومه الثاني

معرض الكتاب
معرض الكتاب

إقبالًا جماهيريًا كبيرًا شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثاني أيام فتح أبوابه للجمهور اليوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023 حيث تجاوز عدد زوار المعرض الربع مليون زائر.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد زوار المعرض اليوم بلغ 251998  زائرًا، ومن المتوقع زيادة عدد الزوار خلال الأيام المقبلة مع بداية إجازة نصف العام رسميًا بالمدارس والجامعات.

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الإقبال الجماهيري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب حيث سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض ،خاصة مع تنوع العناوين المطروحة، ومناسبتها لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أن الانتعاشة التي شهدتها المبيعات لم تقتصر على أجنحة الهيئة العامة للكتاب فحسب، بل انعكست على مبيعات باقي دور النشر المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 1047 دار نشر مصرية وعربية وعالمية من 52 دولة وأجنحة قطاعات الوزارة المختلفة المعنية بالنشر.

معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مبيعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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