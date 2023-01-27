الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رحيله أبكى الجماعة الصحفية بأكملها.. الباز ينعي علام عبد الغفار بكلمات مؤثرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

نعى الإعلامي  الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الصحفي علام عبد الغفار، بكلمات مؤثرة، قائلاً: "إن الجماعة الصحفية فجعت هذا الأسبوع، برحيل الأستاذ علام عبدالغفار".

وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن علام عبد الغفار كان رئيس قسم المحافظات في مؤسسة اليوم السابع، وكان أحد الصحفيين المهمين في مهنة الإعداد التلفزيوني، لافتاً إلى أن هذه ليست ميزات علام عبدالغفار.

وتابع: "علام الله يرحمه 36 سنة، خريج كلية الإعلام، وشاء القدر أن يكون من طلابي في كلية الإعلام، حيث قمت بالتدريس له.. سبحان الله، فجأة الناس اللي بنحبهم نقول عنهم كان، بعد ما كنا نتقابل ونشتغل وننجز بشكل حقيقي، فجأة تقول كان.. كلمة قاسية جدًا.. أكثر فعل أكرهه في هذا السياق هو الفعل كان، عندما تتحدث عن شخص ممن حولك فتقول عنه كان"

وأوضح أنه كان صحفي متميز جدًا، ورئيس قسم محافظات، كان يعرف "دبة النملة" في المحافظات، وكان أي شخص محتاج أي شيء يجد علام موجود، وهو من الأشخاص الذين لم يعافروا في الحياة، حيث كان راضيًا بما كتبه الله له، وكانت هذه الطيبة والرضا ظاهر جداً في جنازته في بلده بالفيوم.

وأشار إلى أن الناس في جنازته كانت تشعر بصدمة، خاصة وأن وفاته جاءت بعد دخوله المستشفى إثر معاناته من التهاب رئوي، لكن ربما حدث خطأ طبي، حيث لم يكن يشكو علام من شيء، لكنها كلمة الله النافذة. 

رئيس التحرير

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