الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس المصريين الأحرار يشارك في انطلاق مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي

مؤسسة فاهم للدعم
مؤسسة فاهم للدعم النفسي

شارك الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، في حفل انطلاق مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة.

وشهد الاحتفال حضور عددا من الوزراء ومنهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، وعدد من السفراء والنواب ولفيف من الشخصيات العامة.

كما يضم مجلس أمناء المؤسسة عددا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونخبة من الأطباء المصريين.

وأعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن بالغ التهنئة لانطلاق هذه الفكرة الرائدة وتنفيذها للمرة الأولي علي أرض مصر بهذه الصورة المنظمة.

وأشاد «خليل» بجهود وافكار السفيرة السابقة نبيلة مكرم بأنها تمضي بخطوات راسخة للعمل خارج الصندوق لخدمة بلادها.

مؤسسة فاهم للدعم النفسي
مؤسسة فاهم للدعم النفسي
المصريين الأحرار فاهم وزيرة الدولة للهجرة الدكتورة نيفين القباج وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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