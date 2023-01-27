رامي شعبان لاعب أرسنال السابق: متحمس وسعيد بتجربة «كابيتانو مصر»

وجه رامي شعبان لاعب فريق أرسنال السابق، عددًا من الرسائل لمواهب برنامج “كابيتانو مصر” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قائلاً: "سعيد جداً ببرنامج كابيتانو مصر، وسعيد جداً إني أشوفكم، ولما كنت في سنكم مكنش في دماغي أسافر خارج البلاد وأقدم حاجة كويسة في أوروبا، وأنتوا أحسن مني لما كنت في سني، شدوا حيلكوا واتمرنوا كويس”.

وحل رامي شعبان، حارس المرمى المصري السويدي، ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي، ضيفاً على الحلقة الثانية عشر من برنامج “كابيتانو مصر”.

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الحادية عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.