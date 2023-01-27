السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: استمرار تكويد المزارع لزيادة صادرات مصر من الموالح

موالح
موالح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن استمرار تكويد المزارع لرفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة التصدير للخارج خاصة الموالح.

وأكد تقرير صادر عن الادارة المركزية للحجر الزراعي، أن الإدارة تعمل جاهدة على تذليل العقبات أمام المصدرين، لرفع شأن الصادرات الزراعية المصرية، والعمل على زيادة نسبة التصدير من المنتجات الزراعية.

وأضاف أن الموسم التصديري 2022، شهد تكويد 420 ألف طن من البرتقال بزيادة عن العام السابق بمقدار 100 ألف طن.

وأوضح أن تكويد البرتقال أصبح طوال العام وليس محدد الوقت، حيث يتم تقديم طلب إلى إدارة خدمة المصدرين لتكويد مزرعة برتقال، حيث يتم نزول مندوب من الإدارة، ولا يشترط وجود الحيازة يكفي مقابلة صاحب المزرعة فقط ببطاقة الرقم القومي.

وكشف تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بارتفاع الصادرات الزراعية لتقترب من 6 ملايين طن لأول مرة، حيث بلغت إجمالي الصادرات من أول العام الجاري حتى الآن،  5 ملايين و951 الف و512 طن مقابل 5 ملايين و417 ألف و450 طن بزيادة أكثر من 200 ألف طن عن العام الماضي.

وقال التقرير، إن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت مليون و746 ألف و629 طن، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بعد الموالح حيث بلغت 621 ألف و900 طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثالثة على التوالي حيث  510 الف و552 طن منذ بداية هذا العام حتى الآن. 

الزراعة استمرار تكويد المزارع لزيادة صادرات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟