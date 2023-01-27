الزراعة: استمرار تكويد المزارع لزيادة صادرات مصر من الموالح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن استمرار تكويد المزارع لرفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة التصدير للخارج خاصة الموالح.

وأكد تقرير صادر عن الادارة المركزية للحجر الزراعي، أن الإدارة تعمل جاهدة على تذليل العقبات أمام المصدرين، لرفع شأن الصادرات الزراعية المصرية، والعمل على زيادة نسبة التصدير من المنتجات الزراعية.

وأضاف أن الموسم التصديري 2022، شهد تكويد 420 ألف طن من البرتقال بزيادة عن العام السابق بمقدار 100 ألف طن.

وأوضح أن تكويد البرتقال أصبح طوال العام وليس محدد الوقت، حيث يتم تقديم طلب إلى إدارة خدمة المصدرين لتكويد مزرعة برتقال، حيث يتم نزول مندوب من الإدارة، ولا يشترط وجود الحيازة يكفي مقابلة صاحب المزرعة فقط ببطاقة الرقم القومي.

وكشف تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بارتفاع الصادرات الزراعية لتقترب من 6 ملايين طن لأول مرة، حيث بلغت إجمالي الصادرات من أول العام الجاري حتى الآن، 5 ملايين و951 الف و512 طن مقابل 5 ملايين و417 ألف و450 طن بزيادة أكثر من 200 ألف طن عن العام الماضي.

وقال التقرير، إن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت مليون و746 ألف و629 طن، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بعد الموالح حيث بلغت 621 ألف و900 طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثالثة على التوالي حيث 510 الف و552 طن منذ بداية هذا العام حتى الآن.