السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 28 يناير 2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي ببداية التعاملات الأسبوعية في مصر اليوم 28 يناير 2023، استقرارًا، وكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 28 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وسجلت أسعار الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مستوى مبلغ 7.95 جنيه للشراء، ومستوى بقيمة 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 28 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 28- 1- 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28- 1- 2023 في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 7.90 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.94 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1-2023 في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 7.90 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1-2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 7.91 جنيه للشراء، و7.97 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1- 2023 في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 7.93 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي-

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1-2023 في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 7.87 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28- 1- 2023 في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 7.93 جنيه للشراء، ومستوى سعر 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1- 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1- 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى 7.96 جنيه للشراء، و7.97 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول اليوم السبت 28-1-2023

طُرح سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-1-2023 في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 7.89 جنيه للشراء، و7.98 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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