عزت القمحاوي: الرواية تتيح التعدد في مستوايات التلاقي

قال عزت القمحاوي، الكاتب الروائي، إن الرواية تتيح التعدد في مستوايات التلاقي، حيث أصبح جمهور الرواية في مصر في تزايد مستمر يوماً تلو الآخر.

مؤلفات العصر الماضي

وأكد عزت القمحاوي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كتب الجنس كانت تجذب مطابع النشر في الخمسينيات والستينيات بصورة كبيرة، خاصة وأنها كانت تحقق نسب مبيعات عالية، ولكن الآن تم كسر هذا الولع بهذا المحتوى الثقافي.

أدب الرعب

وفي سياق متصل، قال الروائي أحمد سمير، إن أدب الرعب يتميز بالتشويق والبعد عن المشاهد الجنسية والدينية ولهذا هناك إقبال كبير وملحوظ من الأسر المصرية على شراء هذا المحتوي الثقافي، معبراً: "لازم يتوفر في الكتاب المعلومة والمتعة التشويقية على حد سواء، ومش عارف إيه سبب غياب كتب ومؤلفات الشعر العصرية".