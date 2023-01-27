محمد الباز يكشف لغزين فى حياة سندريلا الأجيال سعاد حسنى

احتفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، بذكرى عيد ميلاد السندريلا الفنانة سعاد حسني، معتبراً أن أغنية "بانوا على أصلكوا بانوا" معبرة عن قصة حياتها.

وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "أغنية بانوا على أصلكوا بانوا، بتلخص حياة السندريلا، أحياناً كده تقول الأغنية لايقة على حياة سعاد حسني من الناس اللي ارتبطت بيها والرجالة اللي اتجوزتهم، والناس اللي اشتغلوا معاها".

وأضاف: "وتظل علاقة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ لغزا في حياتنا الفنية، والحقيقية أوي، وناس كثير تقولك إيه لازمة الكلام دة، أقولهم يا جماعة ده تاريخنا ودي حياتنا، والناس اللي ميبقاش عندها ذاكرة بتعاني من فراغ روحي وفراغ معنوي".

وتابع: "سعاد حسني قدمت للبلد من خلال مواقفها ووعيها ده بيخلينا معتزين بها، وفي ناس بيعتبروها رمز الفتنة الأنثوية ولكن تظل سعاد حسني في لحظة معينة تفكرك بأختك بقريبتك، وبفتاة مصرية خالصة، ثم النهاية".

وأكمل: "وفي مرحلتين في حياة سعاد حسني محدش حسمهم، علاقتها بعبد الحليم حافظ ووفاتها المريبة التي حتى الآن لم يعرف أحد ماذا جرى لسعاد حسني؟".