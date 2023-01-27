الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير لبناني: «الاتفاق على اسم الرئيس الحل الوحيد لإنهاء الأزمة»

لبنان
لبنان

قال الباحث السياسي اللبناني طوني حبيب، اليوم الجمعة، إن المعركة القضائية التي انفجرت هذا الأسبوع في لبنان، أطاحت بمصداقية هذه المؤسسة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الصراع بين النيابة العامة والمحقق العدلي على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت، أتى ليس فقط على ملف التحقيق، بل أعطى صورة مأساوية عن الحالة التي وصلت إليها البلاد مع سيطرة “حزب الله”.

 الانتخابات الرئاسية 

وعن الانتخابات الرئاسية، أشار “حبيب” إلى أن الحزب يواصل تأكيده على أن الخروج من هذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال الحوار والاتفاق المسبق على اسم الرئيس، وبما أن حركة النواب المعارضين لا تزال تقارب الأزمة على أنها تقنية دون أن تذكر أن السبب الرئيسي لتعطيل العملية الانتخابات هو الحزب، لن يتمكن هؤلاء من التوصل لحل يضع لبنان على طريق الخروج من أزماته.

تجميد حسابات الخبير الاقتصادي 

وأعلن مصرف لبنان، الخميس، عن تجميد حسابات الخبير الاقتصادي حسن مقلد ونجليه، في خطوة جاءت بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم وعلى شركة صرافة يملكونها لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية دعماً لـ “حزب الله”.

وتابع أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي اتخذت قراراً بتجميد حسابات مقلد ونجليه وشركاتهم، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

وأدرجت واشنطن الثلاثاء، “مقلّد” وهو خبير اقتصادي يطل على وسائل الإعلام المحلية، مع ولديه على قائمتها للعقوبات.

المؤسسة لبنان إطاحة صدقية المعركة القضايئة

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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