الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سيرك «دو سوليه» يعود إلى القاهرة فى مارس.. عروض مبهرة (فيديو)

جريدة الدستور

ينظم «سيرك دو سوليه» أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، حفلا في مصر من 8 إلى 18 مارس المقبل، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.


ويعود السيرك لتقديم  عرض "أوفو المميز"، الذي يستمد قصته من عالم الحشرات الرائع بما فيه من تنوع،
ويشتهر العرض الاستثنائي بحقائق مذهلة تجعل منه فعالية فريدة، فهو عالمي رفيع المستوى، يضم نحو 4000 موظف، وما يزيد عن 1300 فنان موهوب من أكثر من 50 دولة مختلفة. وتمتلك عروضه المميزة شهرة واسعة استقطبت أكثر من 180 مليون مشاهد فيما يزيد عن 400 مدينة مختلفة. 


كما يتضمن عرض أوفو أكثر من 1000 قطعة أزياء مبتكرة، من الأحذية وزينة الرأس والأجنحة وغيرها من الأزياء البديعة المستوحاة من عالم الحشرات الغني والمتنوع، بحسب لوانا أوفيرني، منسقة الأزياء الموهوبة في العرض. 
يؤدي الممثلون الحركات البهلوانية المبهرة والمستوحاة من عالم الحشرات وأسلوبها المميز في الطيران والرفرفة والقفز، على ألحان مقطوعة موسيقى البرازيل من إبداع المؤلف الموسيقي الموهوب بيرنا سيباس.
تم استلهام تصاميم العرض من مستعمرات وأعشاش الحشرات المميزة والمتقنة، مع أكثر من 225 لوحةً تشكل خلفية العرض المميز، من إبداع جرينجو كارديا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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