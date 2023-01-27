محمد ربيع يكشف تفاصيل الاستعانة به في كأس العالم للتعليق الوصفي للمكفوفين

قال محمد ربيع، مغلق صوتي، استعانت به "الفيفا" في كأس العالم للتعليق الصوتي الوصفي للمكفوفين، إن مشاركته تمت بمحض الصدفة، لافتاً إلى أن جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر كانت قد طلبت بعض المعلقين الصوتيين للتعليق والوصف السمعي الصوتي للمكفوفين، وضعاف النظر.

وأضاف محمد ربيع خلال مداخلة عبر “زووم” ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي تقدمه الإعلامية ميرفت المليجي، أن هذه الخدمة مقدمة بالتعاون مع الفيفا، كما أنها مقدمة في كأس العالم في روسيا، وفي قبله بالبرازيل عام 2014.

وأوضح أنها كانت باللغة الإنجليزية فقط، حيث تم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في كأس العالم، وبالتالي فقد طلبوا بعض المعلقين العرب للتعليق على مجريات كأس العالم للمكفوفين وضعاف النظر.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن بعض الشروط، معقبًا: "قدمت في المسابقة، والحمد لله توفقت بفضل الله تعالى".

وتابع: "أخذنا كورس مع شركة تسمى كافيه، وبعض الشركات الأجنبية التي تعمل في الدوري الإنجليزي، والمتميزين مع الفيفا في البطولات السابقة، وتم اختيارنا من بين مجموعات كبيرة من الشباب المتقدمين، حيث كنا حوالي 18 شاب، والحمد لله قمنا بتأدية الخدمة على أكمل وجه".