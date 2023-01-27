الأمم المتحدة: «لابد من إنهاء دوامة العنف فى الضفة الغربية»

دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، الجمعة، إلى إنهاء دوّامة العنف في الضفّة الغربية المحتلّة حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي الخميس عملية عسكرية هي الأكثر دموية منذ سنوات.

وقال المجلس في تغريدة له على "تويتر": "نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحادّ في عدد القتلى الفلسطينيين خلال العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة: هذا العام سقط حتى الآن 28 قتيلاً. في عام 2022 سقط 152 قتيلاً".

وأضاف: "دوامة العنف هذه يجب أن تنتهي.. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات".

مجزرة مخيم جنين

وتوالت الجمعة، الدعوات إلى التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين بعدما وجهت طائرات حربية إسرائيلية غارات على غزّة ردّاً على الصواريخ الفلسطينية.

والخميس، أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة عن مقتل 10 فلسطينيين، في تصعيد قرّرت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.