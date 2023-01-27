الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كلاتنبرج يفاوض اتحاد الكرة للعودة فى منصب جديد

كلاتنبرج
كلاتنبرج

كشف عبد الرحمن ناجي، مقدم برنامج 7Day Sport على قناة الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية عودة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رغم إعلان اتحاد الكرة قبول استقالته.

وقال عبد الرحمن ناجي: كلاتنبرج دخل في مفاوضات مع اتحاد الكرة للعودة في منصب مستشار لشؤون التحكيم.

وأضاف عبر قناة الأهلي: كلاتنبرج عرض تخفيض راتبه والاستمرار كمستشار يحضر إلى مصر أوقات محدودة لعمل محاضرات للحكام.

واختتم عبد الرحمن ناجي :"كنا نتمنى استكمال كلاتنبرج لتجربته في مصر، وندعم فكرة وجود خبير أجنبي في رئاسة لجنة الحكام".

مارك كلاتنبيرج اتحاد الكرة الدورى المصرى

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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