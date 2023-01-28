السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 28 يناير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بدء الساعات الاولى في بداية اليوم حرص قطاع عريض من المسلمين على تأدية كل الصلوات الخمسة للتعرف على مواعيد الصلاة اليوم السبت 28 يناير 2023 في محافظات مصر عبر محرك "جوجل"، وشغل بالهم معرفة المواقيت المحددة.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 28 يناير 2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور"  كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 يناير 2023، الموافق السادس من شهر رجب لعام 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وبعض من محافظات مصر، ويكون منها: (محافظة الإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة مرسي مطروح ومحافظة أسوان).

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وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وبعض من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد صلاة الفجر 5:18 صباحاً 
موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً
موعد أذان العصر 3:07 مساءً
موعد أذان المغرب 5:27  مساءً
موعد أذان العشاء 6:48  مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:10 مساءً
موعد أذان المغرب 5:31 مساءً
موعد أذان العشاء 6:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد  أذان العصر 3:02 مساءً
موعد أذان المغرب 5:22 مساءً
موعد أذن العشاء 6:43 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:42 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:37 صباحاً
موعد أذان العصر 3:45 مساءً
موعد أذان المغرب 6:07 مساءً
موعد أذان العشاء 7:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 5:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً
موعد أذان العصر 3:12 مساءً
موعد أذان المغرب 5:34 مساءً
موعد أذان العشاء 6:52 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر  5:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 2:58  مساءً
موعد أذان المغرب 5:19 مساءً
موعد أذان العشاء 6:38 مساءً

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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