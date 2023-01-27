الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق نار فى كنيس يهودى بالقدس.. ومقتل 5 إسرائيليين

جريدة الدستور

وقع حادث إطلاق نار، منذ قليل، في كنيس يهودي داخل مدينة القدس المحتلة.

وقالت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية إنها تلقت بلاغًا عن إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق نار بكنيس يهودي، في حي "نيفي يعقوب" بمدينة القدس.

مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

وأوضحت أن هناك 5 قتلى إسرائيليين، وعدد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

وتمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من تحييد أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكثفت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط الحادث، كما تجري عمليات تمشيط للمنطقة.

رفع حالة التأهب بعد عملية جنين

وتأتي عملية إطلاق النار في القدس بعد يوم واحد من عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم "جنين" بالضفة الغربية المحتلة، واستشهاد 10 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب لديه، في ظل تهديدات الحركات الفلسطينية بالرد على عملية جنين.

وأطلقت صواريخ من قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم، تجاه المستوطنات الفلسطينية، بينما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لحركة حماس الفلسطينية داخل القطاع. 

القدس إطلاق نار كنيس يهودي إسرائيل جنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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