الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: لماذا هاجم الكارهون والمحبطون السوبرانو المصرية فاطمة سعيد؟

الباز
الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مشهد إحياء السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، والموسيقار العالمي نادر عباسي حفل ترويجي للمتحف المصري الكبير، ورقص "فاطمة" بالعصا خلال الحفل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كارهو البلد اقتطعوا مشهد رقص فاطمة سعيد من الحفل وقالوا إزاي ترقص بلدي على المسرح خلال أدائها لأغنية مصر هي أمي".

وتابع: "في ناس كتير خدت المشهد وبدأت تهاجم الحفلة والسوبرانو والمايسترو، وقالوا ده لا يليق ولا يتناسب، وإذا دققنا سنجد أن كل من تحدث عن هذا هم جمعية كارهي مصر ومجموعة من المحبطين واليائسين والكارهين للبلد".

وأردف محمد الباز: "بمجرد اختيار السوبرانو المصرية لأغنية مصر هي أمي بدأ الهجوم؛ لأن هؤلاء يؤرقهم أي احتفاء بالقومية المصرية والانتماء للبلد، ولو كانت فاطمة مغنتش الأغنية ممكن مكنش حد هاجم الحفل".

محمد الباز فاطمة سعيد نادر عباسي المتحف المصري الكبير اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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الباز: لماذا هاجم الكارهون والمحبطون السوبرانو المصرية فاطمة سعيد؟

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