الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 324 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

حملة مكبرة
حملة مكبرة

تمكنت حملة تموينية بمدينة دمياط الجديدة، من ضبط عبوات أكياس سكر حر بأحد المحلات العامة وبعمل جشنى موازين عليها تبين وجود عجز فى الوزن المعبأ فى المتوسط ١٥ جرام في كل كيس أي عجز ١٥ كيلو جرام لكل طن معبأ.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر رقم ٦٨٩ جنح دمياط الجديدة والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات.

كما قامت عدة حملات أخرى بجميع المراكز والقرى خلال أسبوع أسفرت عن ضبط عدد ٣٢٤ محضر تموينى لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة ومخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة الأرز والسكر والسجائر ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ولإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الجهود المبذولة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع عن الأسواق، مع استمرار جهود المديرية فى ضخ كميات كبيرة من الأرز الأبيض الفاخر بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع مدن المحافظة بتخفيضات تصل إلى ٣٠% عن مثيلاتها بالقطاع الخاص .

محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط تموين دمياط تموين دمياط الجديده

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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ضبط 324 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

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